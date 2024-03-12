Celta Vigo, Real Madrid yenilgisinin ardından teknik direktör Rafa Benitez ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Benitez ve antrenör ekibi, kulüp tarafından beklenen sonuçları elde edemediği sekiz aylık adanmışlık ve tam bağlılığın ardından Celta'dan ayrıldı. Kulüp, Benitez ve yardımcılarına geldikleri günden bu yana gösterdikleri tutku, dürüstlük ve profesyonellik ile yorulmak bilmeden yapıtıkları çalışmalar için en içten şükranlarını sunar. Celta, ayrıca kendilerine gelecekte iyi şanslar ve başarılar diler." denildi.

BAŞKAN PES ETTİ

Marca'da yer alan haberde; Rafa Benitez'i göreve getirdiğinden bu yana arkasında duran kulüp başkanı Marián Mouriño Terrazo için, Real Madrid maçı bardağı taşıran son damla oldu.

Sportif direktör Marco Garces'in teknik direktör arayışlarına da başladığı ve Sevilla ile pazar günü oynayacakları maça kadar yeni teknik direktörünü açıklamayı planlıyor.