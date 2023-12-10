İspanya La Liga'nın 16. haftasında Granada ile Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği karşılaşmada bir taraftarın rahatsızlanması sonrası oyun durduruldu, futbolcular soyunma odasına gitti. İşte detaylar...

La Liga'nın 16. haftasında Granada sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Mücadelenin 17. dakikasında bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle maç durduruldu.

Rahatsızlanan taraftara ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Granadalı taraftarın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İki takım oyuncuları da kısa süreli beklemenin ardından soyunma odasına gitti. Mücadelenin devam edip etmeyeceğiyle ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı.