İspanya La Liga 16. hafta mücadelesinde Real Madrid deplasmanda konuğu olduğu Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.

La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, Estadio Benito Villamarín'de Real Betis'in konuğu oldu.

Saat 18.15'de başlayan karşılaşmada Real Madrid 53. dakikada Bellingham ile 1-0 öne geçti, konuk ekip Real Betis 66'da Ruibal ile bu gole karşılık verdi: 1-1.

Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından, ligin zirvesindeki Real Madrid 39 puana, 7. sıradaki Real Betis ise 26 puana yükseldi.

Real Madrid, La Liga'nın 17. haftasında 17 Aralık Pazar günü saat 23.00'te sahasında Villarreal'i ağırlayacak; Real Betis ise aynı gün 18.15'te Real Sociedad deplasmanına çıkacak.