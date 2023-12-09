R. Madrid 1 puana razı oldu!
Dortmund kaçtı Leverkusen yakaladı!
9 Aralık 2023 Döviz Kuru!
Egzersizin 10 Faydası💪✨
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