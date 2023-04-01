Almanya Bundesliga 16. hafta mücadelesinde Freiburg sahasında konuk ettiği Hertha Berlin'le 1-1 berabere kalarak liderlik yarışında yara aldı.

Bundesliga'nın 26. haftasında Freiburg sahasında Hertha Berlin'i ağırladı.

Europa-Park Stadyumu'nda oynanan ve saat 16.30'da başlayan maçta ev sahibi Freiburg 52. dakikada Grifo ile öne geçse de 77'de Ngankam attığı golle skoru belirledi: 1-1.

Bu beraberliğin ardından, ligin 5. sırasındaki Freiburg'un puanı 47'ye; 16. sıradaki Hertha Berlin2in puanı ise 22'ye yükseldi.

Freiburg, Bundesliga'nın 27. haftasında, 8 Nisan Cumartesi günü sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak; Hertha Berlin ise aynı gün RB Leipzig'i evinde konuk edecek.