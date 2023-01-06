Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. Portekizli yıldız cezası nedeniyle yeni takımıyla sahada olamadı. Öte yandan maçı locadan takip eden Ronaldo, ilginç bir an yaşadı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de lider Al Nassr, sahasında Al Taee'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin flaş transferi Cristiano Ronaldo, karşılaşmayı tribünden takip etti. Cristiano Ronaldo, cezası nedeniyle Al Taee karşısında forma giyemedi. Portekizli süperstar, Manchester United forması giyerken bir Everton taraftarının telefonunu kırdığı için iki maçlık ceza almıştı.

MAÇI LOCADAN TAKİP ETTİ

Cezası nedeniyle forma giyemeyen Cristiano Ronaldo, mücadeleyi arkadaşı Ricky Regufe ile Al Nassr eşofmanlarını giyerek locadan takip etti.

TALISCA GALİBİYETE TAŞIDI

Al Nassr, sahasında Al Taee'yi 2-0 ile geçerken goller, eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan geldi.

RONALDO'YA UYARI

Daily Mail'in haberine göre Cristiano Ronaldo, locada arkadaşıyla sohbet halindeydi. Milli marş sırasında oturuyordu ve ayağa kalkması için bir uyarı aldı. Marşın bitimine kalan kısa sürede ayağa kalktı.

ZEMİN ENDİŞELENDİRDİ TRİBÜNLER İSE DOLMADI

Şiddetli yağmur nedeniyle maçın oynandığı Mrsool Park'ın zemini, pek iyi durumda değildi. Topun sık sık zemine saplandığı görüldü.

Öte yandan 28 bin kişi kapasiteli stadyumda biletlerin tamamının tükendiği belirtiliyordu fakat koltuk kapasitesinin yarısı boş kaldı.

Kulübe yakın bir ismin Daily Mail'e yaptığı açıklamada, boşluğun nedeni olarak şiddetli yağmur ve soğuk hava gösterilirken Cristiano Ronaldo'nun da cezasının duruma gerekçe olduğu belirtildi.

Stadyuma gelen taraftarlar, yeni yıldızlarına tezahüratlarda bulunurken o da kendilerine camın arkasından el salladı.

DEVRE ARASINDA LOCADAN AYRILDI

Daily Mail, karşılaşmanın ilk yarısını locadan takip eden Cristiano Ronaldo'nun ikinci yarı öncesinde locadan ayrıldığını belirtti. Daha sonra Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun ikinci yarıyı bisiklet çalışırken televizyondan takip ettiğini ve Talisca'nın ikinci golüne gösterdiği sevinç reaksiyonunu paylaştı.