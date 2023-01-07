FA Cup'ta Premier Lig ekibi Leicester City, İngiltere 2. lig ekibi Gillingham'ı tek golle geçti ve adını bir üst tura yazdırdı.

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Leicester City, deplasmanda İngiltere 2. Lig ekibi Gillingham ile karşılaştı.

MEMS Priestfield Stadium'da oynanan maçı Leicester City 1-0 kazandı. Konuk ekibe turu getiren golü 56. dakikada Iheanacho kaydetti. Leicester maçın başından itibaren etkili oyununu sürdürse de bunu skora yansıtamadı. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca Leicester maçı 1-0 kazandı.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City, turnuvada adını bir üst tura yazdırmayı başardı.