FIFA, kulüpleri ve oyuncuları önemli derecede ilgilendiren bir karara imza attı.
FIFA'dan menajerler için tarihi karar!
FIFA'dan menajerler için ciddi bir düzenleme geliyor.Devreye girecek yönetmelikte, en önemli değişiklik ise oyuncuların birden fazla menajer tarafından temsil edilmesinin yasaklanması olacak. İşte detaylar...
Menajerler için yapılan düzenlemeyle birlikte futbolda yeni bir çağ başlayacak.
FIFA Futbolcu Temsilciliği Yönetmeliği, Aralık 2022'de onaylanmasının ardından 9 Ocak 2023 itibariyle devreye girecek.