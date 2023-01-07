FIFA'dan menajerler için tarihi karar!

FIFA'dan menajerler için ciddi bir düzenleme geliyor.Devreye girecek yönetmelikte, en önemli değişiklik ise oyuncuların birden fazla menajer tarafından temsil edilmesinin yasaklanması olacak. İşte detaylar...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2023- 12:11