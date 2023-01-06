47. UEFA Kongresi'nde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için adaylık süreci sona erdi. Buna göre mevcut başkan Aleksander Ceferin, nisanda yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, nisanda yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 5 Nisan'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek 47. UEFA Kongresi'nde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için adaylık süreci sona erdi.

Seçime tek aday olarak gireceği açıklanan Ceferin, 4 yıl süreyle bir dönem daha görevde kalacak.

Ceferin, 2016'da UEFA'nın 7. başkanı olarak seçilmişti. 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ise ikinci kez başkanlık görevine getirilmişti.