Manchester City, İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Manchester City, Liverpool'u 3-2 mağlup etti ve Lig Kupası'nda gol düellosunu kazanarak çeyrek finale yükseldi. Ancak alınan galibiyete rağmen Manchester City'de Kalvin Phillips krizi yaşandı.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen futbolcu Dünya Kupası dönüşü Teknik Direktör Pep Guardiola'nın sabrını taşırdı. Yaşananlar Ozan Tufan'ın Fenerbahçe dönemini akıllara getirdi.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Sezon başından bu yana sakatlık sorunlarıyla boğuşan Kalvin Phillips, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Manchester City'de yalnızca 4 maça çıkabilmişti. Ancak 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele edebilmek için çaba sarf etmişti. Phillips, Teknik Direktör Gareth Southgate'in kadrosunda yer almayı başarmıştı.

ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİLER

2022 Dünya Kupası'nda erken final olarak nitelendirilen çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile Fransa, Al Bayt Stadı'nda kozlarını paylaşmıştı. Nefesleri kesen maçtan 2-1galip ayrılan Fransa, İngiltere'yi elemişti.

OLAY TRANSFER

Leeds United forması ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kalvin Phillips, Guardiola'nın isteği üzerine 49 milyon euro bonservis bedeli ile Manchester City'ye transfer olmuştu. Ancak İngiliz futbolcunun City macerası istediği gibi başlamadı.

GUARDİOLA'YI ÇILDIRTTI

Daily Mail'de yer alan habere göre bu sezon 49 milyon euro bonservis bedeli ve büyük umutlarla Manchester City'ye transfer olan Kalvin Phillips, son hareketiyle Pep Guardiola'yı adeta çıldırttı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İngiliz devinde yalnızca 4 maçta sahaya çıkan Kalvin Phillips'in Dünya Kupası'ndan fazla kilolu dönmesi, adeta Guardiola'nın sabrını taşırdı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Manchester City'de yalnızca 53 dakika forma giyen 27 yaşındaki İngiliz futbolcu Guardiola'nın kararıyla kadrodan çıkarıldı.

GUARDİOLA AÇIKLADI

Konu hakkında basın mensuplarına konuşan tecrübeli teknik adam, Phillips hakkında şu sözleri dile getirdi: "Sakat değil, fazla kilolu geldi. Neden bilmiyorum. Antrenman yapacak veya maçta oynayacak durumda gelmedi. Bu yüzden oynayamaz. Hazır olduğunda oynayacak, çünkü ona ihtiyacımız var."

OZAN TUFAN'I HATIRLATTI

Manchester City'de yaşananlar şu anda Hull City forması giyen Ozan Tuıfan'ın Fenerbahçe'deki dönemini akıllara getirdi. Milli futbolcu sarı-lacivertli ekipte forma giyerken aldığı kilolarla sık sık gündeme gelmişti.

Hatta Ağustos 2021'de Fenerbahçe'nin Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, Premier Lig'de 6 ay geçirdikten sonra yeniden sarı-lacivertli takıma dönmüş, Milli futbolcunun 93 kilo olarak gittiği İngiltere'den 84 kiloya düşerek geri dönmesi dikkatleri çekmişti.