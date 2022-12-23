Brezilya'dan Jose Mourinho atağı! Portekiz Milli Takımı da istiyor
Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite, Katar'da yapılan Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılmıştı. Sambacılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Brezilya Milli Takımı yetkililerin Jose Mourinho ile temasa geçtiğini ifade etti. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 23.12.2022- 19:06
Brezilya'nın, Mourinho'dan Ocak ayının sonuna kadar kesin bir cevap beklediği aktarıldı.
PORTEKİZ'LE DE İSMİ ANILIYOR
Mourinho'nun adı, Fernando Santos sonrası Portekiz Milli Takımı ile de anılıyor. 2021'den bu yana Roma'yı çalıştıran 59 yaşındaki teknik adamın, İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.