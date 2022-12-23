Brezilya'dan Jose Mourinho atağı! Portekiz Milli Takımı da istiyor

Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite, Katar'da yapılan Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılmıştı. Sambacılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Brezilya Milli Takımı yetkililerin Jose Mourinho ile temasa geçtiğini ifade etti. İşte detaylar...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.12.2022- 19:06