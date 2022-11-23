Tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, sansasyonel bir transferle eski kulübü Manchester United'a dönmüştü. Ancak İngiliz ekibinde geçirdiği çalkantılı dönemin ardından Portekizli süperstarın yaptığı olay açıklamaların ardından sözleşmesi feshedildi. Peki Ronaldo'nun yeni adresi neresi olacak? İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, sansasyonel bir transferle eski kulübü Manchester United'a dönmüştü. Ancak İngiliz ekibinde geçirdiği çalkantılı dönemin ardından Portekizli süperstar, yaptığı olay açıklamalarla gündeme gelmişti. Başta kulüp menajeri Erik ten Hag olmak üzere kulübe dair çok sert konuşan Ronaldo'nun geçtiğimiz gün sözleşmesi feshedildi. Şu anda 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla mücadele eden Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.

Eurosport'un haberine göre Ronaldo için 5 kulüp öne çıkıyor. İlk aday Sporting Lizbon. Ronaldo altyapısından yetiştiği ve dünyaya açıldığı Sporting'e duygusal bir geri dönüş yapabilir. Ancak Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği biliniyor. Sporting ise gruptan çıkamadı ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

Habere göre bir diğer aday ise Chelsea. Ancak Ronaldo'nun İngiliz devinin hocası Graham Potter'ın sistemine uymayabileceği detayı da bulunuyor.

REAL MADRID'DE BIRAKABİLİR

Ronaldo için iddialar arasında yer alan bir diğer kulüp ise İspanyol devi Real Madrid. Yıldız futbolcu, Karim Benzema'nın sakatlığı ve Mbappe transferinin yapılamaması sebebiyle efsanesi olduğu kulübe geri dönebilir.

Öte yandan haberde adı geçen kulüplerden PSG'nin Messi ile birlikte oynatma planına yer verilirken, son iddia olarak ise bir başka Premier Lig ekibi Newcastle United olarak görülüyor.