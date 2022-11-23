Fenerbahçe'den İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, bu sezon 18 Championship maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atan 27 yaşındaki futbolcu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fenerbahçe'den İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, bu sezon 18 Championship maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atan 27 yaşındaki futbolcu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Hull City haberleri yapan Hull Live, Ozan Tufan'ın Serie A'ya transfer olabileceğini öne sürdü. Haberin detayında Hull City'nin Ozan Tufan'a gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı da ifade edildi.

Milli futbolcu daha önce İngiltere'de Watford forması da giymişti. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Ozan Tufan kariyerinde ilk kez İtalya'da top koşturacak.

Hull City ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro.