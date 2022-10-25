UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de rakibi olan Dinamo Kiev'de, teknik direktör Mircea Lucescu tartışma konusu oldu. Ukrayna ekibinin başkanı, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, takımın teknik direktörü Mircea Lucescu için açıklamalarda bulundu.

Surkis, sezona kötü başlanılmasına rağmen Lucescu ile yakın gelecekte yollarını ayırmayı düşünmediğini söyledi.

Surkis, "Lucescu, burada yapabildiği sürece çalışacak. Kısa bir molaya ihtiyacımız var ve Lucescu takımı bir önceki seviyesine döndürecek. Bundan eminim. Ukrayna'da Lucescu gibi çalışabilecek çok az teknik direktör var" ifadelerini kullandı.

Takımın bu sezon sergilediği kötü performansı, maç yoğunluğuna ve iç saha maçlarının Ukrayna'da yapılamaması nedeniyle futbolcuların daha fazla seyahat etmesinin getirdiği şartlara bağlayan ve bu durumların oyuncular arasında psikolojik krize yol açtığını dile getiren Surkis, ayrıca Lucescu için, "Bugün onun seviyesinde bir teknik direktörü Dinamo'ya getirmeyi başaramayacağımdan eminim" dedi.

Bu sezon ligde 7 maça çıkan Dinamo Kiev, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe'nin de olduğu B Grubu'nda mücadele eden Ukrayna temsilcisi çıktığı 4 karşılaşmada hiç puan alamadı.