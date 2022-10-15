İtalya Serie A devlerinden Inter forması giyen Lautaro Martinez'in adı dev kulüplerle anılıyor. Arjantinli futbolcu için Manchester United ve Paris Saint-Germain'in devrede olduğu kaydedildi.

İtalyan basını, Inter'de iyi bir performans ortaya koyan golcü oyuncu Lautaro Martinez ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Habere göre, Manchester United ve Paris Saint Germain, Inter'in 25 yaşındaki forveti Martinez ile ilgileniyor.

INTER'DE MUTLU

Arjantinli oyuncu, bu iki kulübün ilgisinden memnun olmasına rağmen Inter'de mutlu olduğu ve takımdan ayrılmak istemediği belirtildi.

MBAPPE GİDERSE LAUTARO

Daha önce Kylian Mbappe'nin mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Haberde bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda Fransız ekibinin Lautaro Martinez için girişimlerini hızlandıracağı aktarıldı.

Martinez bu sezon Inter formasıyla çıktığı 13 maçta 4 gol ve 2 asist yaptı.