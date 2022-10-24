Arjantin Ligi'nde unutulmayacak bir olay yaşandı. İki ezeli rakipten River Plate, ezeli rakibi lider Boca Juniors'ın en yakın takipçisi Racing Club'ı 90+5'teki golle 2-1 yenerek, Boca Juniors'ın şampiyonluğunu ilan etmesine yardımcı oldu.

Arjantin Ligi'nin iki ezeli rakibi olan ve rekabetiyle, dünya derbilerinde bir numara olan Boca Juniors ile River Plate arasında unutulmayacak bir olay yaşandı.

Ligin son haftasında River Plate, ezeli rakibi lider Boca Juniors'ın en yakın takipçisi Racing Club'ı 90+5'teki golle 2-1 yenerek, Boca Juniors'ın şampiyonluğunu ilan etmesine yardımcı oldu.

Boca Juniors sahasında Independiente ile 2-2 berabere kaldı ve 52 puanla ligi şampiyon olarak tamamladı.

Racing Club, 90+3. dakikada Jonathan Galvan'ın penaltı kaçırmasıyla, şampiyonluğu adeta elinin tersiyle itti. River Plate, Miguel Borja'ın 90+5'teki golüyle maçı 2-1 kazandı ve Racing Club'ın şampiyonluk umutlarını tarihe gömdü.