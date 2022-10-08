Reims 0-0 PSG maç sonucu (MAÇ ÖZET��)
Fransa Ligi'nde lider durumda bulunan PSG, deplasmanda Reims ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Dünyadan Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 09.10.2022- 01:06
Ligin 10. haftasında oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
PSG'de Sergio Ramos, 41. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İspanyol savunma oyuncusu, bu maçtakiyle birlikte kariyerinde 28. kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından PSG 26, Reims 8 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında PSG, sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Reims ie Lorient deplasmanına gidecek.