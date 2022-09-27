Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun yeni takımı Vitesse oldu!

2018 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran Phillip Cocu, kısa sürek İstanbul macerasının ardından İngiliz ekibi Derby County'nin başına geçmişti. 2020 yılında İngiliz ekibinden ayrılan ve bir süredir boşta olan Hollandalı teknik adamın yeni takımı ise belli oldu. Phillip Cocu, Hollanda Eredivisie takımlarından Vitesse'nin başına geçti.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2022- 10:21