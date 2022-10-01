İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Kuzey Londra Derbisi heyecanı yaşandı. Lige damga vuran iki ekipten Arsenal, sahasında Tottenham'ı konuk etti. Mücadele Topçular'ın 3-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.
Arsenal'ın galibiyet golleri Partey, Gabriel Jesus ve Xhaka'dan geldi.
Tottenham'ın tek sayısını ise 31. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti.
Tottenham'da 62. dakikada Emerson kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Gelecek hafta Arsenal sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Tottenham ise Brighton'a konuk olacak.