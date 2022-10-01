Lionel Messi'den doğaya büyük zarar! Özel jeti gündem oldu

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi, özel jetiyle gündem oldu. Fransız basını, Arjantinli süperstarın jetinin 3 aylık sürede bir vatandaşın 150 yıllık karbon emisyonu salınımına eşit salınım ürettiğini açıkladı.

Fransa'nın PSG takımında forma giyen Lionel Messi, özel jetiyle gündemde.

L'Equipe'in araştırmasına göre; Messi'nin özel jeti, 1 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasında 52 uçuş gerçekleştirdi. Bu bir vatandaşın 150 yıllık karbon emisyonu salınımına eşit.