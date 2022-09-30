İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'a sürpriz bir talip çıktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre City ile olan sözleşmesi 2023 yılında bitecek İlkay Gündoğan'ı Katalan devi Barcelona'nın istediği ifade edildi.

1990 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen İlkay Gündoğan, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanmıştı. 2016 yılından bu yana Manchester City formasını terleten İlkay, bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...