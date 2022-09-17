Celtic'in file-bekçisi Joe Hart, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Shahtar Donetsk ile oynadıkları maçın öncesinde ilginç bir harekete imza attı.
Celtic forması giyen İngiliz kaleci Joe Hart kadın muhabire attığı top sonrası gündem oldu!
Uzun bir dönem Premier Lig'de forma giyen ve şuanda İskoçya ekiplerinden Celtic'in kalesini koruyan Joe Hart, sosyal medyada gündem oldu. 35 yaşındaki deneyimli kaleci, kadın muhabire attığı top sonrasında özür dilemek durumunda kaldı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 17.09.2022- 10:14
İngiliz kaleci maç öncesinde ısınırken canlı yayında program yapan kadın muhabirin kalçasına top attı ve ardından el salladı. Bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.
JOE HART KADIN MUHABİRİ ZOR DURUMDA BIRAKTI
Joe Hart'ın attığı topun ardından kadın sunucunun canlı yayın esnasında zor anlar yaşaması dikkatlerden kaçmadı.