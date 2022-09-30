İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hull City'den yapılan açıklamada, Şota ile karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılık kararı alındığı, yardımcı antrenör Peter van der Veen'in de takımdan ayrıldığı ve geçici teknik direktörlük görevine Andy Dawson'ın getirildiği belirtildi.

İŞTE HULL CITY'NİN AÇIKLAMASI