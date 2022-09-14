Hull City, İngiltere Championship'te kötü günler geçiriyor. Sezona 2 galibiyet ve 2 beraberlikle başlayan ve ilk dört haftada zirve mücadelesinin içinde yer alan Hull City, daha sonra çıktığı 5 maçın dördünü kaybetti. Şota Arveladze'nin takımı son üç maçını kaybetti.
Hull City'de sular kaynıyor! Taraftarlardan Şota Arveladze'ye tepki
İngiltere Championship takımlarından Hull City'de sular kaynıyor. Teknik direktörlüğü Şota Arveladze'nin yaptığı ve son dönemde Türkiye'den yaptığı transferlerle ses getiren İngiliz kulübünün taraftarları, alınan sonuçlara tepki gösteriyor.
Süper Lig'den bildiğimiz Jean Michael Seri, Oscar Estupinan ve Benjamin Tetteh'i de bedelsiz olarak transfer eden Hull City, Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas'ı da sezon sonuna kadar kiraladı.
LİGİN EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMI
Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City, 9 haftası geride kalan Championship'te en çok gol yiyen takım. Turuncu-siyahlı takım kalesinde toplam 18 gol gördü. 11 de gol atan Hull City, 24 takımlı ligde 15. sırada olmasına rağmen averajı en kötü olan takım konumunda. Hull City, son olarak dün akşam evinde Stoke City'ye 3-0 mağlup oldu.