LİGİN EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMI

Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City, 9 haftası geride kalan Championship'te en çok gol yiyen takım. Turuncu-siyahlı takım kalesinde toplam 18 gol gördü. 11 de gol atan Hull City, 24 takımlı ligde 15. sırada olmasına rağmen averajı en kötü olan takım konumunda. Hull City, son olarak dün akşam evinde Stoke City'ye 3-0 mağlup oldu.