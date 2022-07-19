Kim Min-Jae ile de anılan Napoli'nin yeni stoperi Leo Ostigard oldu!

İtalya Serie A devlerinden Napoli'nin yeni stoperi belli oldu. Transfer dönemi boyunca Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae ile de anılan İtalyan ekibi, Brighton'dan Leo Ostigard'ı kadrosuna kattı.

İtalya Serie A takımlarından Napoli, Chelsea'ye transfer olan Kalidou Koulibaly'nin yerini Premier Lig'den doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brighton'ın stoperi Leo Ostigard'la sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmezken İtalyan basınında yer alan haberlerde Ostigard'ın 5 milyon bonservis bedeline ek olarak 3 milyon Euro bonuslarla birlikte Napoli'ye transfer olduğu belirtildi.

Napoli'de forma giyeceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ostigard, "Tek isteğim kariyerimin bir bölümünde Napoli'de oynamaktı. Geçtiğimiz sezon Genoa'da oynadım ve Serie A hakkında bilgiye sahibim. Bu transferle hayallerim gerçek oldu." dedi.

KIM'LE DE ANILIYORDU!

Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olan Güney Koreli savunmacının ismi uzun süredir Napoli ile de anılıyordu.

KIEV KADROSUNA ALINMADI

Sarı lacivertlilerin Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının kadrosuna yazılmayan Kim Min-Jae'nin kısa süre içersinde Rennes'e imza atması bekleniyor.