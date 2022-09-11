Belçika Ligi 8. hafta maçında Westerlo ile Anderlecht karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken Westerlo'ya galibiyeti getiren gol Halil Akbunar'dan geldi.
Maçta gol perdesini 6. dakikada Westerlo forması giyen Vatokele açtı. Bu gole Anderlecht cephesinden yanıt, 70. dakikada Esposito'dan geldi. Karşılaşmada son sözü Westerlo forması giyen milli futbolcumuz Halil Akbunar söyledi. 83. dakikada sahneye çıkan Halil, takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.
Bu sonuçla beraber Westerlo 9 puana yükseldi. Anderlecht ise 10 puanda kaldı.