Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Marsilya ile Lille karşı karşıya geldi. Ev sahibi Marsilya mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Igor Tudor'un ekibine üç puanı getiren golleri 26'da Alexis Sanchez ile 61'de Samuel Gigot kaydetti.
Lille'in tek sayısı 12'de Ismaily'den geldi.
Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder 90 dakika sahada kalırken, Alexis Sanchez'in golünde asisti yapan isim oldu.
Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Marsilya, puanını 19 yapıp zirveyi PSG ile paylaştı.
Lille ise 10 puanda kaldı.