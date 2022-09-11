İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Juventus ile Salernitana kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Juventus, 90+3'te bulduğu golle 2-2 yapmayı başardı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Juventus ile Salernitana kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Juventus, 90+3'te bulduğu golle 2-2 yapmayı başardı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

Salernita'nın gollerini Candreva ve Piatek kaydederken, Juventus'un sayıları ise Bremer ve Bonucci'den geldi.

KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Mücadelenin son bölümlerinde Juventus 9 kiş kaldı. Salernitana ise 10 kişi olarak maçı tamamladı. Ev sahibi ekipte Milik ikinci sarı karttan ve Cuadrado direkt kırmızı karttan oyundan atıldı. Salernitana'da ise Fazio direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 10 yaptı.

Salernitana ise 7 puana yükseldi.