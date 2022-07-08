PSG ile sözleşmesi sona eren Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oldu!

PSG ile sözleşmesi sona eren Angel Di Maria'nın yeni takımı belli oldu!

Kariyerinde dev kulüplerin formasını giyen ve son olarak Paris Saint-Germain'de top koşturan Angel Di Maria'nın geleceği merak konusuydu. Fransız deviyle sözleşmesi sona eren Arjantinli oyuncu, Juventus ile anlaşma sağladı.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2022- 12:42