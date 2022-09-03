Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev, forvet transferi için harekete geçti. Teknik direktör Mircea Lucescu'nun yönetimindeki Ukrayna ekibi, Ze Luis için kolları sıvadı.

Deneyimli teknik adam Lucescu'nun raporu doğrultusunda Dinamo Kiev takviye yapmak için düğmeye bastı. Fanatik'in Ukrayna basınından derlediği habere göre; en son Kaheem Parris'i kadrosuna katan Dinamo Kiev, Al-Taawon'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde bulunan golcü futbolcu Ze Luis'i transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

11 MAÇTA 1 GOL ATTI

Daha önce kariyerinde Braga, Spartak Moskova, Porto ve Lokomotiv Moskova formaları da giyen 31 yaşındaki futbolcu, en son Suudi Arabistan'da Al-Taawon'da mücadele ediyordu. Al-Taawon'a transfer olmadan önce Lokomotiv Moskova'da sakatlıklarla mücadele eden tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon toplamda 11 maçta görev yaparken 1 kez fileleri havalandırmıştı.