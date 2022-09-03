Deneyimli teknik adam Lucescu'nun raporu doğrultusunda Dinamo Kiev takviye yapmak için düğmeye bastı. Fanatik'in Ukrayna basınından derlediği habere göre; en son Kaheem Parris'i kadrosuna katan Dinamo Kiev, Al-Taawon'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde bulunan golcü futbolcu Ze Luis'i transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.
11 MAÇTA 1 GOL ATTI
Daha önce kariyerinde Braga, Spartak Moskova, Porto ve Lokomotiv Moskova formaları da giyen 31 yaşındaki futbolcu, en son Suudi Arabistan'da Al-Taawon'da mücadele ediyordu. Al-Taawon'a transfer olmadan önce Lokomotiv Moskova'da sakatlıklarla mücadele eden tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon toplamda 11 maçta görev yaparken 1 kez fileleri havalandırmıştı.