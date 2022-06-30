Serie A devi Juventus, Paulo Dybala'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Torino ekibinden yapılan açıklamada, Paulo Dybala'nın kariyerine Torino'dan uzakta devam edeceğine yer verildi. Açıklamada "Tüm yaşananlar için ona her zaman teşekkür edeceğiz. İyi şanslar Joya" ifadeleri kullanıldı.

Juventus formasıyla 293 maça çıkan Dybala, 115 gol ve 45 asiste imza attı. Arjantinli oyuncu ayrıca, siyah-beyazlı ekiple 12 kupa kazandı.

28 yaşındaki Paulo Dybala'nın adı Milan ve Inter ile anılıyor.