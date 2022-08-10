Premier Lig'e iç sahadaki Brighton yenilgisiyle başlanması sonrası Manchester United'da transfer çalışmaları daha bir hız kazanmış durumda. Hafta başında Adrien Rabiot ve Marko Arnautovic için hamleler yapan United, şimdi ise PSV'nin yıldızı Cody Gakpo için devrede.

Sky Sports'un haberine göre United, Cody Gakpo için bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu ile Erik ten Hag'ın aynı menajerle çalışıyor olmaları transfer adına bir avantaj sağlayabilir.

Bu yaz Lisandro Martinez, Tyrell Malacia ve Christian Eriksen ile sözleşme imzalayan United, hücum hattına henüz bir takviye gerçekleştirmedi. Cristiano Ronaldo'nun durumundaki belirsizlik, Anthony Martial'ın şu anda sakat olması İngiliz ekibinin arayışlarını hızlandırmasına neden oldu.