İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın dünya yıldızı Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ada'nın bir başka devi Chelsea'nin yeni sahibi Boehly'nin, Cristiano Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes’le görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin nasıl devam edeceği son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi.

Daha önce çıkan haberlerde Ronaldo'nun ManU'dan ayrıldıktan sonra şansını Bayern'e gidip Bundesliga'da deneyebileceği ifade edilmişti.

Ancak son gelen bir başka haber ise oldukça sürpriz oldu.

The Athletic, yaptığı haberde Chelsea'nin yeni sahibi Boehly'nin Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'le transfer ihtimaline dair bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

37 yaşındaki Ronaldo, 2020-2021 sezonu başında daha önce de formasını giyip devamında Real Madrid'e transfer olduğu Manchester United'a geri dönmüştü.

Ronaldo, geçen sezon ManU formasıyla 38 maçta 24 gol attı.