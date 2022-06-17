A Milli Takım'ımızın başarılı savunmacısı Merih Demiral'ın adı birçok kulüple anılıyordu. İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, milli futbolcunun bonservisinin Juventus'tan alındığını açıkladı.
Merih Demiral'ın satın alma opsiyonu 20 milyon Euro'ydu.
Geçen sezon Atalanta'ta 35'i ilk 11'de olmak üzere toplamda 42 maça çıkan 24 yaşındaki Merih Demiral, takımına 2 gol, 3 asistlik bir skor katkısı verdi.
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🚨 Esercitato il diritto di opzione: @Merihdemiral in nerazzurro a titolo definitivo! 🧱— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 17, 2022
Merih #Demiral is a ⚫️&🔵 player on a permanent basis! 🤩💪🏼
🔗 https://t.co/zGlAZb3aQ7#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/7GAiQY4v3L