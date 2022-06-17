A Milli Takım'ımızın başarılı savunmacısı Merih Demiral'ın adı birçok kulüple anılıyordu. İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, milli futbolcunun bonservisinin Juventus'tan alındığını açıkladı. İşte detaylar...

A Milli Takım'ımızın başarılı savunmacısı Merih Demiral'ın adı birçok kulüple anılıyordu. İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, milli futbolcunun bonservisinin Juventus'tan alındığını açıkladı.

Merih Demiral'ın satın alma opsiyonu 20 milyon Euro'ydu.

Geçen sezon Atalanta'ta 35'i ilk 11'de olmak üzere toplamda 42 maça çıkan 24 yaşındaki Merih Demiral, takımına 2 gol, 3 asistlik bir skor katkısı verdi.

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