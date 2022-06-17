Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen A Milli futbolcu Zeki Çelik'in takımdan ayrılması gündemde. 25 yaşındaki başarılı sağ bekin yeni durağının İtalya olabileceği ifade edildi. Zeki Çelik için Roma'nın devrede olduğu duyuruldu. İşte ayrıntılar...

Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma'ya transfer oluyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Roma'nın 25 yaşındaki futbolcunun transferinde son aşamaya geldiği aktarıldı.

İtalyan ekibinin Zeki Çelik için 7 milyon euro bonservis ödemesinin beklendiği ve başarılı sağ bekin 2 milyon euro yıllık maaş alacağı belirtildi.

2018'de Lille'ye transfer olan Zeki Çelik, 2020-2021 sezonunda Fransız ekibinde şampiyonluk sevinci yaşadı. Milli oyuncu, geçen sezon ise Lille'de 40 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.