Fransa Ligue 1'in devi PSG'de büyük bir değişim yaşanacak. Sportif direktörlük görevine Luis Campos'un gelmesinin ardından kadroda önemli değişikliklere gidecek olan Paris ekibinde Neymar'ın geleceği merak ediliyor. Brezilyalı yıldızın Premier Lig'e gidebileceği ifade edildi. İşte bu transfere dair detaylar...

Paris Saint-Germain, 2017 yazında bonservis rekoru kırarak kadrosuna kattığı Neymar'ı bu yaz satmak istiyor.

ESPN'nin haberine göre Fransız ekibinin, geçen sezon sözleşmesini uzattığı ve 3 yıl daha kontratı bulunan Brezilyalı yıldızla bu yaz yollarını ayırmak istediği belirtildi.

CAMPOS, GENÇ FUTBOLCU İSTİYOR

PSG'de yeni sportif direktör Luis Campos'un genç futbolcular etrafında yeni bir takım kurmak için çalışmalara başladığı ve yeni transferler için kaynağa ihtiyaç duyulması nedeniyle Neymar'ın satışının istendiği kaydedildi.

CHELSEA TALİP MAAŞ ENGEL OLABİLİR

Öte yandan Chelsea'nin uzun süredir Neymar ile ilgilendiği vurgulanırken, 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 35 milyon euro'luk maaşının transfer için engel olabileceği aktarıldı.