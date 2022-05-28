İtalya Serie A şampiyonu Milan'da Franck Kessie ile yollar ayrıldı. Başarılı orta saha oyuncusu Kırmızı-Siyahlı ekibe veda etti. Kessie için Barcelona'nın devrede olduğu ifade ediliyor.

İtalya Serie A'da 11 yıl sonra şampiyon olan Milan'da, Franck Kessie, kulübe veda etti.

Yıldız orta saha oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı açıklama, "Kulüpte beş yıl geçirdikten sonra, bundan daha iyi bir ayrılık hayal edemezsiniz. Şampiyon olduğumuzda harika duygular yaşadım. Bu formayı gururla giydim ve harika insanlarla takım arkadaşlığı yaptım. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Milan'da 39 maçta süre alan 25 yaşındaki futbolcu, takıma 7 gol ve bir asistlik katkı sağladı.

Fildişili orta saha oyuncusunun adı uzun süredir Barcelona ile anılıyor.