İspanya La Liga devi Real Madrid'in uzun süredir Kylian Mbappe'ye ilgisi olduğunu biliniyordu. Eflatun beyazlılar bu transferde henüz mutlu sona ulaşamasa da müjdeyi kulübün efsane futbolcularından Roberto Carlos verdi. İşte detaylar...

Adı sık sık Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe için flaş bir açıklama geldi.

İspanyol ekibinin kurumsal direktörlerinden biri olan Roberto Carlos, bir taraftarın, "Roberto, Kylian Mbappe meselesi ne olacak?" sorusuna "Geliyor" cevabını vererek Real Madrid hayranlarını heyecanlandırdı.

Paris Saint Germain'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren yıldız golcüyle birçok kulübün ilgilendiği biliniyor ancak henüz transfer ile ilgili herhangi bir kulüpten resmi bir açıklama gelmedi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız bu sezon, PSG formasıyla çıktığı 41 maçta, 33 gol ve 18 asist yapma başarısı gösterdi.