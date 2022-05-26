"GEÇEN SEFER OLANLARDAN SONRA ÇOK MOTİVEYİM"

Salah, Real Madrid maçı ile ilgili ise "Çok motiveyim. Geçen sefer Madrid'de olanlardan sonra ve Pazar günü Premier Lig'de olanlardan sonra, herkes Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için motive oldu"