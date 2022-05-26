İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah, transfer döneminde adı en çok anılan oyunculardan birisiydi.
TRANSFER HABERLERİ - Dünya Mohamed Salah'ı konuşuyor! Liverpool'da kalacak mı?
İngiltere Premier Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın geleceği merak konusuydu. Adı Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Real Madrid de olmak üzere bir sürü kulüple anılan Mısırlı oyuncu, geleceğine ilişkin konuştu. İşte o sözler...
Salah, takımdaki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Liverpool ile sözleşmesi 2023 yılında sına erecek olan ve kulüple şu ana kadar kontrat görüşmelerinde bir anlaşmaya varamayan Mohamed Salah flaş ifadeler kullandı.