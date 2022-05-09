İngiltere Premier Lig'in devleri Manchester City ve Liverpool arasında yaşanan son yıllardaki rekabet, iki başarılı antrenöre de yansıdı.
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp ve Manchester City Menajeri Pep Guardiola arasında dev atışma!
İngiltere Premier Lig'in en forma iki kulübünden Liverpool Menajeri Jürgen Klopp ve Manchester City Menajeri Pep Guardiola arasındaki gerginlik arttı. İki başarılı menajer, yaptıkları açıklamalarda birbirleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Pep, "Herkes Liverpool'u destekliyor" derken, Klopp ise "Şampiyonlar Ligi'nden elendiler ve bu onlar için zor bir durum" dedi. İşte o sözler...
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp ve Manchester City Menajeri Pep Guardiola sözlü olarak atıştı.
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Newcastle'ı 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.