Pep Guardiola'nın "Herkes Liverpool'u destekliyor" sözlerine deneyimli çalıştırıcı, "Bütün ülke bizi destekliyor mu bilmiyorum. Başka bir ile gittiğimizde ben böyle hissetmiyorum ama belki de o benden daha fazlasını biliyordur." ifadelerini kullandı.