Tottenham 1-0 Burnley (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham sahasında Burnley'i 45+8. dakikada Harry Kane'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 16:25
Tottenham'a galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada Harry Kane penaltıdan kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 68'e yükselten Tottenham, maç fazlasıyla ligde 4. sıraya yerleşti. 34 puanda kalan Burnley ise 17. sırada konumlandı.
Tottenham son haftasında deplasmanda Norwich'le karşılaşacak. Burnley ise gelecek hafta Aston Villa'ya konuk olacak.