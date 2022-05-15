SON DAKİKA: Belçika’da şampiyon Club Brugge!
Belçika Ligi şampiyonluk grubunda Club Brugge, Royal Antwerp'e karşı 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 16:42 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 16:59
Mücadelede Royal Antwerp, 19. dakikada Michael Frey'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda fırtına gibi esen Club Brugge, 49. dakikada Hans Vanaken, 64. dakikada Jack Henry ve 66. dakikada Sargis Adamyan'ın golleriyle sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Club Brugge, bir maçı fazla olmasına rağmen, en yakın takipçisi US Gilloise ile puan farkını 8'e yükseltti ve şampiyonluğunu ilan etti. Antwerp ise 33 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Club Brugge, Mechelen ile karşılaşacak. Royal Antwerp, bu kez Cercle Brugge'yi ağırlayacak.