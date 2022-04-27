Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, Liverpool maçında kendileri için artık sürpriz takım faktörünün ortadan kalktığını söyledi.

"BİZE SAYGI DUYACAKLAR"

İspanyol teknik adam, "Liverpool'un bize saygı duyacağını biliyoruz. Juventus ve Bayern Münih gibi büyük takımları eledik. Liverpool, maçın zor geçeceğini ve sahada yüzde yüzünü vermesi gerektiğini biliyor" dedi.

Liverpool'un kendisini turun doğal favorisi olarak görmesinin normal olduğunu belirten Emery, "Bizim için Juventus ve Bayern Münih'ten bile daha yüksek bir zorluk olacak. Ama gördüğüm şey, bana mükemmel bir oyun oynamam ve en iyi Liverpoool'u yenmem için motivasyon veriyor." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖRÜ GİBİ TAKIM KURDU"

"Liverpool, o gülümseme ve enerjiyle teknik direktörü gibi bir takım kurdu" diyen başarılı teknik adam, "Anfield'da geçen sezon kazanmaya başladığımız tecrübe ile oynayacağız" diye konuştu.