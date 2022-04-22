İspanya La Liga devlerinden Barcelona Başkanı Joan Laporta flaş bir açıklamada bulundu. Alman ekibinin takımdan ayrılması beklenen yıldızı Robert Lewandowski hakkında gelen bir soruyu yanıtlayan Laporta, verdiği cevapla Avrupa futbolunu salladı.

Kendisiyle fotoğraf çekilen taraftarın "Lewandowski geliyor mu?" sorusuna Laporta, "Muhtemelen geliyor." cevabını verdi.

Polonyalı golcü, Barcelona ile anlaştığını ilk olarak Bayern Münih Kulüp Başkanı Oliver Kahn'a bildirdi. Bayern Münih'in sürpriz bir karar alarak bu yaz Lewandowski'yi serbest bırakmasının da ihtimal dahilinde olduğu ve transferin bu yaz da gerçekleşebileceği ifade edildi.

O anlar görüntülere böyle yansıdı;