İtalya Serie A devlerinden Juventus forması giyen Paulo Dybala'nın geleceği merak konusu. Adı birçok kulüple anılan Arjantinli oyuncu için son iddia İtalyan basınından geldi. Dybala ile Arsenal ve Newcastle'ın ilgilendiği ifade edildi.

Juventus ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Paulo Dybala için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınına göre, Arsenal ve Newcastle'ın Arjantinli oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.

Haberde Dybala'nın İtalya'dan ayrılmak istediği belirtilirken, Avrupa'da uygun bir seçenek bulamaması durumunda Inter'e transfer olabileceği kaydedildi.

Ayrıca, Juventus'un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncuyla yeni kontrat imzalamayacağı ifade edildi.

Paulo Dybala bu sezon Torino ekibiyle çıktığı 30 maçta, 13 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.