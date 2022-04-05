Fransa futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldız olan Kylian Mbappe'nin geleceği merak konusu. Genç oyuncu için Avrupa'dan birçok kulüp seferber oldu. En ciddi adaylardan birisi konumunda olan Barcelona'yla Mbappe arasında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Paris Saint Germain ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

L'Equipe'in haberine göre, adı birçok kulüple anılan Fransız yıldızın Barcelona'ya transfer kapılarını kapattığı belirtildi.

Haberde geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibinin bu transfer için temasa geçtiği ancak oyuncunun tavrı sebebiyle transferi tamamen rafa kaldırdığı kaydedildi.

Ayrıca Fransız yıldızın hedefinin Real Madrid'de oynamak olduğu belirtilirken, İspanyol ekibinin de bu transfer için ısrarcı olduğu ifade edildi.