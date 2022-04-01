2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen kura çekiminde Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 32 takımın grupları netleşmiş oldu.

2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen kura çekiminde Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 32 takımın grupları netleşmiş oldu.

GRUPLAR

A GRUBU: Katar - Ekvador - Senegal - Hollanda

B GRUBU: İngiltere - İran - Amerika - (Galler - İskoçya & Ukrayna maçının galibi)

C GRUBU: Arjantin - Suudi Arabistan - Meksika - Polonya

D GRUBU: Fransa - (Peru - Birleşik Arap Emirlikleri & Avustralya maçının galibi) - Danimarka - Tunus

E GRUBU: İspanya - (Costa Rica & Yeni Zelanda maçının galibi) - Almanya - Japonya

F GRUBU: Belçika - Kanada - Fas - Hırvatistan

G GRUBU: Brezilya - Sırbistan - İsviçre - Kamerun

H GRUBU: Portekiz - Gana - Uruguay - Güney Kore

TARİH 21 KASIM-18 ARALIK

Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

RESMİ MASKOT TANITILDI!

Katar 2022 Dünya Kupası'nın resmi maskotu La'eeb tanıtıldı. Aynı zamanda La'eeb Arapça'da süper yetenekli oyuncu anlamına geliyor.