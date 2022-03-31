Efsane Brezilyalı futbolcu Ronaldinho açıklamalarda bulundu. Arjantinli oyuncu Lionel Messi hakkında da konuşan eski yıldız, "Sadece zamana ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Ronaldinho, yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılan ve Paris Saint Germain'e imza atan Lionel Messi hakkında konuştu.

Ronaldinho yaptığı açıklamada, "Messi yıllardır hep aynı tarzda oynayan bir takımdan farklı bir oyun tarzı olan kulübe geçti. Bu yüzden işi biraz zor." dedi.

Arjantinli yıldızın takıma uyum sağlaması gerektiğini belirten efsane oyuncu, "Takıma uyum sağlaması gerekiyor, gerisi kendiliğinden gelecektir. Sadece zamana ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Ronaldinho ayrıca, "Bunu gerçekten anlayamıyorum. Messi gibi bir yıldızı ıslıklıyorsanız, kimi alkışlayacaksınız?" açıklamasında bulundu.

Arjantinli süperstar bu sezon Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 26 maçta, 7 gol ve 10 asist yaptı.