2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off'unun finalinde Polonya, Silesian Stadyumu'nda İsveç'i konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Polonya, Robert Lewandowski'nin 49'uncu dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 72'nci dakikada Polonya, Piotr Zielinski'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi 2-0 kazanan Polonya, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Polonya - İsveç maç sonucu: 2-0 (Polonya 2-0 İsveç maç özeti)
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off finalinde Polonya ile İsveç karşı karşıya geldi. Maçı Polonya, 2-0 kazanarak Katar biletini kaptı.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 00:00