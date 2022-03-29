2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off'unun finalinde Polonya, Silesian Stadyumu'nda İsveç'i konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Polonya, Robert Lewandowski'nin 49'uncu dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 72'nci dakikada Polonya, Piotr Zielinski'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi 2-0 kazanan Polonya, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.