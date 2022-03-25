2019 yılında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'den 115 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard ameliyat olacak...
Real Madrid kulübünden yapılan açıklamaya göre; daha önce sağ ayağından sakatlanıp ameliyat olan ve ayağına fibula plakası takılan Eden Hazard'ın, önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı ve fibula plakasının çıkarılacağı belirtildi.
5 maçta yok
İspanyol basınında yer alan haberlere göre ise Belçika yıldız 5 hafta sahalardan uzak kalacak. İşte Hazard'ın muhtemel kaçıracağı maçlar:
Celta Vigo (D)
Chelsea (D)
Getafe
Chelsea
Sevilla (D)
Real Madrid kariyeri
2019 yılından bu yana Los Galacticos'un formasını giyen 31 yaşındaki yıldız oyuncu, söz konusu çıktığı 65 maçta 6 gol ve 10 asist kaydetti.
94 maç kaçırdı
Geldiği günden bu yana sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Hazard, 2019 sezonunda 29, 2020-21 sezonunda 45 ve 2021-22 sezonunda ise 20 maçta forma giyemedi. Yıldız oyuncu şu ana kadar sakatlık ve hastalıklardan ötürü ise toplamda 94 maç kaçırdı.
Bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Hazad, 1 gol ve 2 asist ile oynadı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.