2019 yılında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'den 115 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard ameliyat olacak...

Real Madrid kulübünden yapılan açıklamaya göre; daha önce sağ ayağından sakatlanıp ameliyat olan ve ayağına fibula plakası takılan Eden Hazard'ın, önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı ve fibula plakasının çıkarılacağı belirtildi.

5 maçta yok

İspanyol basınında yer alan haberlere göre ise Belçika yıldız 5 hafta sahalardan uzak kalacak. İşte Hazard'ın muhtemel kaçıracağı maçlar:

Celta Vigo (D)

Chelsea (D)

Getafe

Chelsea

Sevilla (D)

Real Madrid kariyeri

2019 yılından bu yana Los Galacticos'un formasını giyen 31 yaşındaki yıldız oyuncu, söz konusu çıktığı 65 maçta 6 gol ve 10 asist kaydetti.

94 maç kaçırdı

Geldiği günden bu yana sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Hazard, 2019 sezonunda 29, 2020-21 sezonunda 45 ve 2021-22 sezonunda ise 20 maçta forma giyemedi. Yıldız oyuncu şu ana kadar sakatlık ve hastalıklardan ötürü ise toplamda 94 maç kaçırdı.

Bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Hazad, 1 gol ve 2 asist ile oynadı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.