Efsane İtalyan kaleci Gianluigi Buffon açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki file bekçisi, "Hiçbir fikrim yok, bırakma tarihimde yok. Böyle perfonmans gösterdikçe ve iyi olduğum sürece devam edeceğim" dedi. İşte o sözler...

EURO 2020 şampiyonu İtalya'nın henüz 2022 Dünya Kupası kadrosu belli olmamışken Gianluigi Buffon, tekrar milli takıma davet edebileceğine dair söylentilere yanıt verdi.

GOAL'ün haberine göre Gianluigi Buffon, İtalya Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda yer almaya sıcak bakmıyor. Ancak 44 yaşındaki efsane, futbolu da bırakmak istemiyor.

Buffon'a milli takıma tekrar dönüş yapıp yapmayacağına dair sorulması üzerine, "Katar'da yer almak mı? Kesinlikle hayır. Dört yıldır milli takımda değilim." dedi. Ayrıca tecrübeli kaleci, İtalya teknik direktörü Roberto Mancini'nin doğru değerlendirmeler yaptığını belirterek, "Değerlendirmelerine, kendisine ve bize saygı duyulmalı. Ben büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Bunlardan biri eksik olursa o zaman bırakırım"

44 yaşındaki futbolcu, Juventus'tan ayrıldıktan sonra altayapısında yetiştiği Parma'ya dönmüştü. Gianluigi Buffon emeklilikle ilgili soruya, "Hiçbir fikrim yok, bırakma tarihimde yok. Böyle perfonmans gösterdikçe ve iyi olduğum sürece devam edeceğim. Hevesim ve hedeflerim devam ediyor. Bunlardan biri eksik olursa o zaman sorunsuz bir şekilde futbolu bırakacağım." yanıtını verdi.

Futbola Parma altyapısında başlayan Buffon, 1995-2001 yıllarında formasını giydiği sarı-lacivertli kulüple 1 UEFA Kupası (1998-1999), 1 İtalya Kupası (1998-99), 1 İtalya Süper Kupası (1999-2000) kazanma başarısı göstermişti.